First Capital, Intesa incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 25,4 euro) ilsu, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, confermando la" sul titolo, visto l'upside potenziale del 50%.Gli analisti scrivono che, nonostante un, il risultato netto dell'esercizio 2024 si è attestato in pareggio . Nel frattempo, First Capital ha continuato a concentrarsi sugli investimenti in società con un forte potenziale di crescita (ad esempio,) e sull'integrazione delle operazioni di Invest Italy SIM e Value Track.In particolare, Invest Italy SIM ha finalizzato nell'ottobre 2024 l'acquisizione di Value Track, una boutique di consulenza indipendente focalizzata sulle PMI italiane. Invest Italy SIM è stata quindi rinominata Value Track SIM. L'operazione, secondo Intesa, ha rafforzato il posizionamento di First Capital nel segmento delle PMI italiane,per includere la consulenza per la quotazione e le società quotate su EGM.Le attività di First Capital saranno suddivise in due aree: 1)da parte di First SICAF, con un patrimonio gestito di 70 milioni di euro, e da search investment vehicles,, ad esempio First4Progress 1, lanciato nel 2022 per fungere da cornerstone nell'IPO di. Nel 2024 è stato lanciato un nuovo search investment vehicle, First4Progress 2, che ha già raccolto circa 10 milioni di euro; e 2), gestite da Value Track SIM, focalizzate su servizi di capital market, corporate broking e operazioni di finanza straordinaria.