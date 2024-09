Inflazione USA, BofA: un rapporto accettabile, presto per dichiarare vittoria

Bank of America

(Teleborsa) - Mentre l'indice dei prezzi al consumo (CPI) principale è aumentato di un previsto 0,2% m/m, l'inflazione di fondo è aumentata dello 0,3% m/m. Detto questo, il tasso a/a per l'indice principale è sceso di quattro decimi al 2,5% e l'inflazione di fondo si è attestata al 3,2%. "Sebbene il rapporto non sia stato incoraggiante come i rapporti dei mesi precedenti,". Lo affermano gli analisti didopo la pubblicazione dei dati sui prezzi al consumo statunitensi per il mese di agosto.I dati CPI più forti del previsto "sono coerenti con la nostra richiesta di un taglio di 25 punti base (piuttosto che di 50 punti base) la prossima settimana - viene sottolineato - È troppo presto per dichiarare vittoria sull'inflazione: gli attuali livelli di inflazione immobiliare non sono coerenti con il mandato di inflazione PCE di fondo del 2% della Fed. Finché rimane in gioco un atterraggio morbido, pensiamo che la Fed non possa distogliere lo sguardo dall'inflazione. Pertanto, unper ora".