Unicredit svetta a Piazza Affari dopo mossa su Commerzbank (+15%)

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titolocon un balzo dell'1,77%, dopo un avvio incerto.La banca di Piazza Gae Aulenti ha annunciato stamane, prima dell'avvio del mercato, l' acquisizione del 9% di Commerzbank . UniCredit ha fatto sapere che esplorerà insieme a Commerzbank possibili opportunità di creazione di valore per gli stakeholder di entrambe le banche e, presenterà alle autorità competenti, se e quando necessario, le istanze autorizzative per poter eventualmente superare la soglia di partecipazione del 9.9% in Commerzbankche sulla piazza di Francoforte mostra un guadagno di oltre 15 punti percentuali.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'rispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 35,74 Euro con prima area di resistenza vista a 37,47. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 34,77.