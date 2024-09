BCE conferma riduzione tasso depositi di 25 punti e cambio assetto operativo

(Teleborsa) -, come largamente previsto,, ossia il tasso mediante il quale orienta la politica monetaria, ritenendo che sia "oranella moderazione del grado di restrizione della politica monetaria". Lo ha annunciato al termine della riunione del Consiglio direttivo, tenendo in considerazione degli ultimi dati dell'inflazione, delle prospettive di crescita die prezzi e dell'intensità di trasmissione della politica monetaria.Come annunciato lo scorso 13 marzo, saranno introdotteper l’attuazione della politica monetaria. In particolare, iltra il tasso di interesse sullee il tasso suipresso la banca centrale sarà fissato a. Il differenziale tra il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginali e quello sulle operazioni di rifinanziamento principali rimarrà invariato a 25 punti base.Pertanto, ilpresso la banca centrale sarà ridotto. Il tasso di interesse sulle, con una riduzione di ben 60 punti base rispetto al precedente, e quello e sulle operazioni di rifinanziamentocon le attese, mentre ledella BCE confermano le stime precedenti, indicando una, del 2,2% nel 2025 e, come stimato nel mese di giugno. L’inflazione - si sottolinea - dovrebbe tornare ad aumentare nell’ultima parte di quest’anno, anche perché i precedenti bruschi ribassi dei prezzi dell’energia non incideranno più sui tassi calcolati sui dodici mesi, per poi tornare a diminuire fino a raggiungere l'obiettivo nella seconda metà del prossimo anno. Per quanto riguarda, sono state, poiché i rincari dei servizi sono risultati maggiori delle aspettative. Al tempo stesso, gli esperti della BCE continuano ad attendersi un rapido calo dell’inflazione di fondo, dal 2,9% di quest’annoin quanto i salari continuano a crescere a un ritmo sostenuto. Tuttavia, lee i profitti stanno parzialmente attenuando l’impatto sull’inflazione dell’aumento delle retribuzioni. Le condizioni di finanziamento rimangono restrittive e, di riflesso alla debolezza dei consumi privati e degli investimenti. Le proiezioni degli esperti della BCE indicano una, con una lieve revisione al ribasso rispetto alle proiezioni di giugno, principalmente per effetto del minore contributo della domanda interna nei prossimi trimestri.Il Consiglio direttivo si dice "tempestivo dell’inflazionea medio termine" e per questo "finché necessario a conseguire questo fine". Per determinare livello e durata adeguati della restrizione, il Consiglio direttivo continuerà a seguire unin base al quale le decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione. In particolare, le decisioni sui tassi di interesse saranno basate sulla sua valutazione delle prospettive di inflazione, considerati i nuovi dati economici e finanziari, della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria, senza vincolarsi a un particolare percorso dei tassi.Ila un ritmo misurato e prevedibile, dato che l’Eurosistema non reinveste più il capitale rimborsato sui titoli in scadenza.Riguardo al, l’Eurosistemarimborsato sui titoli in scadenza,di euro al mese, in media. Il Consiglio direttivo intende terminare i reinvestimenti nel quadro di tale programma alla fine del 2024.Il Consiglio direttivo continuerà a reinvestire in modo flessibile il capitale rimborsato sui titoli in scadenza del portafoglio del PEPP, per contrastare i rischi per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria riconducibili alla pandemia.Quanto alle, a fronte dei rimborsi degli importi ricevuti dalle banche nelle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine, il Consiglio direttivocome le operazioni mirate e i rimborsi in atto contribuiscono all’orientamento della politica monetaria.Il Consiglio direttivo ènell’ambito del proprio mandatoa medio termine e per preservare l’ordinato funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Inoltre, lodella politica monetaria può essereche mettano seriamente a repentaglio la trasmissione della politica monetaria in tutti i paesi dell’area dell’euro, consentendo così al Consiglio direttivo di assolvere con più efficacia il proprio mandato della stabilità dei prezzi.