Tassi, BCE pronta a nuova sforbiciata

(Teleborsa) - "Dopo la riunione di marzo, la BCE sembrava intenzionata a fare una pausa nella prossima riunione. Con i tassi di interesse nella parte alta dell'intervallo di stima dei tassi neutrali,Soprattutto perché l'euroforia dopo la svolta fiscale tedesca e le forti intenzioni europee di spendere di più per la sicurezza e la difesa avevano chiaramente migliorato le prospettive di crescita dell'Eurozona. Tuttavia, dopo il “giorno della liberazione”,Lo sottolineaspiegando che "i dazi statunitensi nei confronti dell'UE e di molti altri Paesi "hanno riportato in auge le preoccupazioni per la crescita dell'Eurozona, almeno nel breve termine.Di conseguenza, la BCE, "Come in ottobre, un taglio dei tassi questa settimana può essere facilmente etichettato come un taglio assicurativo; un taglio che non può fare danni, mentre rimanere in attesa non solo metterebbe in dubbio la volontà della BCE di sostenere la crescita, ma potrebbe anche portare a un ulteriore e ingiustificato rafforzamento dell'euro. Il tasso di cambio dell'euro ponderato per il commercio è attualmente al livello più alto dall'inizio dell'unione monetaria".Con l'atteso taglio dei tassi, la BCE "dovrà anche modificare la propria comunicazione. Invece di dire “la politica monetaria sta diventando significativamente meno restrittiva”,Guardando al futuro - conclude l'esperto -" ce tensioni commerciali in corso e l'elevato livello di incertezza potrebbero costringerla a ridurre i tassi di interesse più di quanto non voglia ammettere. Allo stesso tempo, il rafforzamento del tasso di cambio dell'euro, non solo nei confronti del dollaro, eserciterà una maggiore pressione disinflazionistica sull'Eurozona. Anticipare una parte di questa pressione potrebbe spingere