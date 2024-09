Caos scuole: docenti senza incarichi e algoritmi difettosi

(Teleborsa) - L'inizio dell'anno scolastico in Italia è segnato daClassi scoperte, orari ridotti e docenti costretti a turni improvvisati sono ormai la norma. A complicare ulteriormente la situazione è l'che, anche quando non commette errori nel calcolo dei punteggi, spesso non include tutte le cattedre disponibili nei primi bollettini. Il risultato è un paradosso: gli insegnanti con punteggi elevati restano senza incarico, mentre le scuole, già in difficoltà, faticano a garantire l'inizio regolare delle lezioni., denuncia un. "Le cattedre disponibili vengono spesso pubblicate all'ultimo minuto e chi ha punteggi alti si trova senza incarico, perché i posti emergono troppo tardi, settimane dopo". Il clima è teso: alcunial punto che qualcuno minaccia di coinvolgere le autorità per protestare.vede nell'algoritmo solo la punta dell'iceberg, evidenziando che iluna condizione che colpisce un quarto della forza lavoro scolastica e ha conseguenze dirette sugli studenti. Le scuole, senza alternative, iniziano l'anno con orari ridotti. "Partiremo con 200.000 incarichi a tempo determinato - conclude Calza - e ancora non sappiamo quanti siano stati effettivamente assegnati".