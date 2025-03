Docenti e ATA: aumento del 10% per ore aggiuntive grazie al nuovo contratto, Anief: "Segnale per futuri incrementi"

(Teleborsa) - Da troppo tempo le prestazioni aggiuntive dei docenti e del personale ATA erano rimaste stagnanti. Come comunicato dal giovane sindacato rappresentativo, grazie al suo impegno nelle trattative con l'Aran, mirate a trovare un accordo con l'amministrazione per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria,. Raggiungere questo aumento non è stato facile, poiché l'amministrazione aveva inizialmente proposto un aumento inferiore alla metà di quanto ottenuto, ma il 18 gennaio scorso, con la firma del contratto collettivo nazionale Istruzione, Università e Ricerca 2019/21, è stato possibile raggiungere questo importante risultato."Il nostro operato porta frutti buoni, su tanti temi: ne è un esempio l’incremento del 10% delle retribuzioni delle ore aggiuntive per docenti e ATA: queste prestazioni aggiuntive,, vengono quindi adeguate. Anche se si tratta di un incremento ancora del tutto insufficiente, a causa dei troppi anni durante i quali non è stato mai modificato, quando Anief non era rappresentativa, riteniamo di avere fatto compiere un segnale, una piccola svolta, verso il recupero di almeno una parte del terreno perso in passato", ha affermatoCome comunicato dal sindacato Anief, l’incremento del 10% sulle prestazioni lavorative straordinarie e le ore aggiuntive, rispetto al precedente aumento del 3%, corrisponde a un. Ad esempio, i corsi di recupero saranno ora retribuiti 55 euro lordi all'ora, anziché 50 euro lordi. Le ore aggiuntive di insegnamento, come le supplenze, passeranno da 35 euro lordi a 38,50 euro lordi. Inoltre, tutte le ore funzionali all’insegnamento, come la progettazione e la realizzazione di progetti scolastici, vedranno un aumento da 17 euro lordi a 19,25 euro lordi.