Scuola, Tribunale Modena ribadisce principio non discriminazione verso i precari

(Teleborsa) -un principio didei lavoratori della scuola a tempo determinato rispetto ai colleghi di ruolo, riconoscendo un, ovvero il Compenso individuale accessorio assegnato invece ai colleghi di ruolo o con supplenze annuali, che adesso le vengono finalmente corrisposti con gli interessi di legge.Ad una collaboratrice scolastica, Il tribunale ha riconosciuto un, "in forza di plurimi contratti a tempo determinato stipulati per supplenze brevi e saltuarie svolte negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, per un totale di 151 giorni di lavoro nell’a.s. 2020/2021 e 216 giorni di lavoro nell’a.s. 2021/2022".Nella sentenza, il giudice del lavoro ha spiegato che "ilin esame, che ha indubbiamente, è attribuito dal comma 1 dell’art. 82 CCNL 'al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative', senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico". Alla base della conclusione a cui è giunto il tribunale di Modena c’è la posizione presa dalla, che ha "fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili".emessa cinque lustri fa rimaneper ribadire nei tribunali del lavoro il pieno ilper docenti e Ata che varia da 80 a 300 euro mensili in più in busta paga, a seconda dei livelli di anzianità pregressa", spiega, presidente del sindacato Anief, che sollecita il personale interessato precario o ex precario ad "inviare una diffida e a ricorrere al più presto in tribunale per così recuperare le somme negate a fine mese".