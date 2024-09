G7 lavoro, incontri bilaterali Calderone con ministri Germania e UK

(Teleborsa) - "Sono sicura che queste due giornate di lavoro ci consentiranno di fare ulteriori passi avanti in quello che è il percorso comune, che abbiamo sviluppato e costruito in questi mesi su temi prioritari del mondo del lavoro". Lo ba detto il ministro del lavoro, Marina Calderone, nel saluto di benvenuto al G7 lavoro. "Tra questi - ha ricordato - uno sviluppo e uso umanocentrico dell'intelligenza artificiale, la resilienza dei nostri mercati del lavoro di fronte ai trend demograficiIl ministro ha quindi incontrato in bilaterali a margine del G7 lavoro e occupazione il ministro federale del Lavoro e degli Affari socialiCon Heil è stata sottolineata l'interconnessione delle economie italiana e tedesca e sono state approfondite le rispettive dinamiche del mercato del lavoro. Confermata la sintonia sulla necessità di un piano d'azione per lo sviluppo e l'uso dell'intelligenza artificiale. Grande attenzione anche al tema delle transizioni digitale e demografica, strettamente legato a quello delle competenze, sullo sfondo della Dichiarazione congiunta di intenti sulla formazione professionale.è stato sottolineato il reciproco interesse a proseguire l'intensa collaborazione tra i due Paesi, in particolare sui temi dell'intelligenza artificiale e del suo impatto sul mondo del lavoro e sulle politiche per l'accompagnamento specialmente dei giovani al lavoro.