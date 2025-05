Lavoro, Meloni porta a Palazzo Chigi il dossier sulla sicurezza. Sindacati soddisfatti del confronto

(Teleborsa) - La presidente del Consiglio,, ha incontrato a Palazzo Chigi iper un confronto sul tema della. La riunione è durata più di quattro ore. La presidente del Consiglio ha anticipato alcune misure su cui è al lavoro il governo lasciando poi al ministro del Lavoro,, il compito di entrare nel dettaglio e di illustrare ulteriori elementi. "Partiamo dall'ambito formativo – ha dichiarato Meloni - vogliamo agire sulladei lavoratori e dei datori di lavoro attraversoai fondi interprofessionali. Una formazione che va ad aggiungersi a quella obbligatoria e riguarda i settori ad alta incidenza infortunistica, come per esempio l'edilizia, la logistica e i trasporti". "In generale, per migliorare gli interventi formativi, intendiamo creare un, a garanzia delle competenze di chi la effettua", ha aggiunto.Meloni ha spiegato che il governo vuole "valorizzare il ruolo di tutte quelle figure come Rls, Rspp, Aspp che sui posti di lavoro sono deputate a gestire lanei luoghi di lavoro. Vogliamo continuare a premiare leche investono in prevenzione, potenziando per esempio ildel cosiddetto bonus-malus relativo al calcolo dei premi Inail". "Stiamo studiando le modalità che ci consentono di rivedere il bonus per l', agendo sulla variazione delle aliquote Inail vigenti, con l'obiettivo di incentivare ancora le aziende ad adottare comportamenti virtuosi per la prevenzione del rischio infortunistico – ha aggiunto –. È un capitolo che crediamo debba riguardare anche il settore agricolo, con una revisione delle tariffe attuali, ormai superate, e una riduzione aggiuntiva dei premi per le imprese che aderiscono alla rete agricola di qualità e che adottano delle misure di prevenzione specifiche".La ministra del Lavoro Calderone ha sottolineato uscendo dall'incontro che "oggi parlare di lavoro sicuro vuol dire anche contrastare fenomeni come il, il, essere incisivi su quelle che sono le questioni fondamentali che attengono allo sviluppo del mondo del lavoro per effetto dei grandi investimenti che si fanno sulle nuove tecnologie e sull'che cambierà anche le modalità con cui lavoreremo". "Su questo - ha aggiunto Calderone - il Ministero del Lavoro, istituisce l'nel mondo del lavoro con tutta una serie di tavoli di confronto e anche di riflessione e su questo apriamo immediatamente il confronto delle parti sociali perché è determinante"."Considero questa– ha poi spiegato la ministra -, credo che anche le dichiarazioni dei rappresentanti delle associazioni sindacali abbiano potuto dare testimonianza delcon cui si sono svolti i lavori e il. Il governo era presente con la presidente del Consiglio Meloni, con il vicepremier Tajani, con me e con il ministro Foti". Calderone ha voluto evidenziare che sul "c'è un clima di grande consapevolezza del fatto che è importante la piena collaborazione e condivisione, nel rispetto di quelli che sono i ruoli e le funzioni e soprattutto il ruolo delle parti sociali".L'incontro è stato infatti giudicato positivamente da tutti i principali rappresentanti dei lavoratori presenti a Palazzo Chigi. "Credo che oggi abbiamo davvero segnato una bella pagina di relazioni con il governo e con le altre parti. Ora bisogna mettersi a lavorare sui contenuti", ha commentato, segretaria generale della. "La cosa più importante - ha aggiunto - credo che sia quella annunciata dalla presidente Meloni, ovvero unacon la necessità di tenere insieme tutti i soggetti che se ne devono occupare"."Devo dire che per la prima volta, rispetto ad altre, abbiamo trovato una disponibilità, almeno sulla carta, ad affrontare questi temi e c'è stato l'impegno ad avviare un confronto nei prossimi giorni, al ministero del Lavoro, ma con la regia della presidenza del Consiglio e il coinvolgimento anche di altri ministeri", ha dichiarato il leader. "Non esprimo giudizi di merito - ha detto - perché oltre a una disponibilità sui titoli, bisogna capire cosa concretamente si farà. Bisogna che lo si verifichi nei confronti che faremo e abbiamo già avanzato con precisione quello che per noi è importante, cosa ci aspettiamo da questi incontri e quello che secondo noi va cambiato".Anche per il leader della Uil,, l'incontro a Palazzo Chigi sulla sicurezza sul lavoro è "andato bene perché sono state accolte due nostre richieste". "La prima era quella di istituire un tavolo alla presidenza del Consiglio che coinvolgesse tutti i ministri sul tema della sicurezza e delle morti sul lavoro – ha spiegato –. La seconda era quella di utilizzare idelper destinarli alla sicurezza. Dopo le due notizie positive bisogna entrare nel merito. Abbiamo espresso apprezzamento per queste scelte. Ora bisogna capire come verranno utilizzati i fondi dell'Inail, se per realizzare sgravi alle aziende. Mi pare che la scelta sia quella premiare le aziende che investono in sicurezza".