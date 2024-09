L'Italia importa dal Qatar più GNL di qualsiasi altro paese europeo

(Teleborsa) - Idell'Unione europea (UE) sono, poiché la domanda continua a diminuire in tutto il continente. Lo sostiene l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis (), un think tank che si occupa di energia, suggerendo che l'infrastruttura di importazione di GNL in Europa diventerà sempre più sottoutilizzata.Dopo essere sceso al minimo di 10 anni nel 2023, ilin Europa si è ridotto del 5,4% anno su anno nella prima metà (H1) del 2024. Il consumo di gas nell'UE è diminuito del 3%.Ciò si traduce in una ridotta necessità di, che è diminuita del 20% in Europa e dell'11% nell'UE nel H1 2024. Il continente ha probabilmente già superato il picco di consumo di GNL e l'IEEFA prevede che la domanda di carburante in Europa diminuirà di un ulteriore 37% entro il 2030.I terminali di importazione di GNL sono stati influenzati da questa tendenza: ildell'UE è sceso dal 62,8% nel primo semestre del 2023 al 47,2% nel primo semestre del 2024.in Europa nel primo semestre del 2024 sono stati Francia (19% del totale), Spagna (14%), Paesi Bassi (14%), Italia (10%), Turchia (9%), Regno Unito (8%), Belgio (7%) e Germania (5%). Nel primo semestre del 2024, il 48% delle importazioni di GNL in Europa proveniva dagli Stati Uniti, il 16% dalla Russia, l'11% dall'Algeria, il 10% dal Qatar e il 4% sia dalla Nigeria che dalla Norvegia."La, con alcuni paesi che ritardano o annullano le infrastrutture. Dall'inizio del 2023, nuovi terminali o espansioni sono stati accantonati in Albania, Cipro, Irlanda, Lettonia, Lituania e Polonia. Non è chiaro se i tre terminali pianificati in Grecia andranno avanti", ha affermato Ana Maria Jaller-Makarewicz, lead energy analyst per l'Europa di IEEFA.Dall'inizio del 2022, l'Europa ha aumentato la sua capacità di importazione di GNL del 23%, ovvero 58 miliardi di metri cubi (bcm). Isono Germania (16 miliardi di metri cubi), Paesi Bassi (13 miliardi di metri cubi), Turchia (7,7 miliardi di metri cubi), Italia (7,5 miliardi di metri cubi), Francia (6,5 miliardi di metri cubi) e Finlandia (5 miliardi di metri cubi).Intanto, le: l'Europa ha aumentato le sue importazioni di GNL russo dell'11% anno su anno nel primo semestre del 2024. Ciò nonostante l'UE punti a porre fine alla sua dipendenza dai combustibili fossili russi entro il 2027. Le importazioni di GNL russo in Francia sono aumentate del 110%, quelle in Spagna sono rimaste invariate e quelle in Belgio sono diminuite del 16%. Questi tre paesi hanno rappresentato l'87% delle importazioni europee di GNL russo nel primo semestre del 2024.A giugno, l'UE ha accettato dinei suoi porti e l'invio a paesi terzi. Il divieto entrerà in vigore da marzo 2025. L'Europa ha aumentato i suoi trasbordi di GNL dal terminale russo di Yamal del 15% anno su anno nel primo semestre del 2024.L'scadrà alla fine di quest'anno. "Poiché le importazioni di GNL dall'Europa continuano a diminuire, è improbabile che la sicurezza dell'approvvigionamento del continente ne risenta se l'accordo non viene prorogato", evidenzia l'IEEFA. L'Europa ha ridotto le sue importazioni di GNL di 18 miliardi di metri cubi tra il primo semestre del 2023 e il primo semestre del 2024. Questa diminuzione è maggiore dei 14,6 miliardi di metri cubi di gas russo esportati in Europa tramite l'Ucraina nel 2023.Secondo i dati dell'IEEFA, dall'inizio del 2022 l'Italia hadi importazione di GNL, la quarta più alta in Europa. Il tasso di utilizzo medio dei terminali di GNL del Paese è stato del 59% nel primo semestre del 2024. Il tasso di utilizzo del terminale di Panigaglia è stato del 40%.Nel primo semestre del 2024, l'Italia hadel 9% e la domanda di gas del 5% rispetto all'anno precedente. È il quarto importatore di GNL del continente, con il 10% di tutte le importazioni.Nel primo semestre del 2024, l'Italia ha, pari al 44% del totale. Nel primo semestre del 2024, il 44% delle importazioni di GNL proveniva dal Qatar, il 33% dagli Stati Uniti e il 15% dall'Algeria.