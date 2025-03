Dl Bollette, Proxygas: servono anche misure strutturali ed efficaci

(Teleborsa) -che considera "un sostegno efficace ed immediato per famiglie e imprese", ma ritiene che "in un contesto geopolitico estremamente instabile" sia "necessario promuovere uno sviluppo del sistema energetico nazionale finalizzato alladelle rotte di"."L’obiettivo da perseguire - si afferma - è. Per questa ragione, è fondamentale predisporre, fonte energetica che ha e continuerà ad avere un ruolo centrale nel mix del Paese e nel processo di transizione energetica".L'associazione che rappresenta le imprese operanti nel settore del gas, ha descritto diffusamente queste iniziative nelladepositata presso lain occasione dell’audizione del Presidente di Proxigas,da soddisfare la domanda interna e quindi sonodi gas, nell'ambito di unache resterà sostenuta nell'arco dei prossimi anni a causa della crescita esponenziale della domanda energetica globale, da soddisfare in maniera più sostenibile.essendo aumentata dell’8%, pari a 1,2 miliardi di metri cubi, nei primi due mesi dell'anno rispetto al pari periodo del 2024. A febbraio, in particolare, l’aumento è pari a +5%, trainato dalla generazione termoelettrica (+37,4%) e dal settore civile (+10,9%)., dove la domanda di gas è aumentata complessivamente del 20%, con un incremento della generazione elettrica gas del 60% e della domanda per riscaldamento di oltre il 15%., l’anno scorso in Asia il consumo di GNL è aumentato di oltre 30 miliardi di metri cubi.Ne consegue che(la quota è salita dal 13,5% del 2021 al 23,7% del 2024), allo scopo di sostituire le forniture russe. Per scongiurare il rischio di scarsità di gas e tensioni sui prezzi bisogna, in primo luogo,ed in secondo luogo proseguire ile lo sviluppo delle infrastrutture, in ottica di maggiore sicurezza ed efficienza. Inoltre,può garantire maggiore liquidità al mercato con il duplice vantaggio di favorire nuovi investimenti e far aumentare globalmente l’offerta di gas. Questo assicurerebbe un maggior equilibrio tra domanda e offerta e, di conseguenza, una maggiore stabilità dei prezzi ed andrebbe anche a beneficio dei settori industriali particolarmente esposti alla concorrenza. Allo stesso scopo, è fondamentale sostenere e supportare anchein Paesi extra UE e promuovereattraverso la rimozione delle barriere che impediscono la loro piena interconnessione.In quest’ottica,, le tariffe di transito per import/export da nord Europa verso l’Italia permetterebbe di ridurre in modo rilevante, o addirittura azzerare, lo spread tra gli indici Psv e TTF. Infatti, ilitaliani e l’indice di riferimento TTF.