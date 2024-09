Microsoft, Carolina Dybeck Happe nominata Chief Operations Officer

Microsoft

GE

(Teleborsa) -ha nominato(ex responsabile finanziario di) come EVP e. In questo ruolo appena creato, si unirà al team di leadership senior (SLT), rispondendo al CEO Satya Nadella."Ho imparato ad ammirare Carolina attraverso il suo lavoro come leader aziendale globale, incluso il suo ruolo più recente nella guida della svolta storica di GE - ha detto il- È riconosciuta per la sua capacità di guidare il cambiamento trasformativo su larga scala, offrendo al contempo esperienze dei clienti migliorate e tempi di valore più rapidi".