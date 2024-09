Pantene lancia il "RegenerAction Movement" per promuovere il self-care delle donne

(Teleborsa) - ha presentato oggi presso il Dazio di Milano il “RegenerActions Movement”, un nuovo movimento che invita tutte le donne a riflettere, leader nel settore della cura dei capelli, ha presentato il, un movimento chea riflettere sull'importanza diogni giorno, attraverso piccole e semplici azioni quotidiane. Una iniziativa che ha visto anche l'adesione dell'e il suo centro di ricerca, insieme al team di"Da una ricerca di Pantene condotta dalla Luiss emerso il, ovvero ilritiene, ma oltrea dedicare del tempo come vorrebbero", spiega, Vice President-Beauty Care-Procter & Gamble Italia, aggiungendo "prendersi cura di sé, dedicando del tempo di qualità, non dovrebbe essere visto come un piccolo lusso che ci concediamo, un regalo, ma piuttosto una necessità per vivere una vita davvero equilibrata, senza sensi di colpa e senza pressioni sociali, e questo è l'invito che Pantene fa a tutte le sue consumatrici".Sotto la guida di, Professor of Practice di Marketing in Luiss e Luiss Business School, affiancato da, Full Professor di Consumer Behaviour in Luiss, il celebre Ateneo intitolato a Guido Carli ha condotto uno- Attitudini e comportamenti delle donne italiane nelle proprie esperienze di self-care”. Lo studio, condottodi diverse fasce d'età, ha approfondito il concetto di self-care, le principali azioni rigeneranti incluso barriere e possibili soluzioni.Lo studio ha rivelato chela capacità delle donne di prendersi cura di sé ed il modo in cui lo fanno. Le ragazze (18-24 anni) hanno la percezione di avere tempo limitato per un vero “self-care”, ; le giovani adulte (25-34 anni) affrontano una fase di profonda trasformazione, con un rilevante incremento della complessità personali e professionali che limitano il “disposal time”; le adulte (35-54 anni) riescono ad identificare le attività migliori per sé ma devono far fronte a maggiori pressioni esterne di natura lavorativa, familiare o relazionale, che riducono il loro “disposal time”; le senior (55+ anni) hanno una maggiore auto-consapevolezza e vivono il self-care con relax e soddisfazione personale."Comprendere il significato della cura di sé per le donne nelle diverse fasi della vita, considerando la complessità delle loro quotidianità, ci ha permesso di far emergere le ambivalenze e i paradossi legati a semplici gesti e abitudini: dalle attività relazionali alla rigenerazione fisica e mentale, fino alla cura del proprio corpo", spiegaoggigiovedì, a Milano, con uncui hanno partecipato anche loro, CEO e Founder di Unobravo, e, noto come Cotto al Dente, i quali hanno sottolineato l'importanza di un approccio olistico al benessere, che includa un’attività fisica regolare, un’alimentazione sana e la capacità di mettere sé stesse al centro. A condurre il talk una moderatrice d’eccezione:, donna forte e determinata, fiera portavoce di questo movimento., invece, il RegenerActions Day, con l’obiettivo di sensibilizzare le consumatrici sull’importanza della cura di sé e regalare loro alcuni atti rigenerativi.Lasi articolerà in più fasi. Per creare consapevolezza sul Self Care Paradox, Pantene ha realizzato un esperimento sociale che ha coinvolto otto donne di diverse fasce d’età. Per stimolare lo scambio ed il confronto sulle principali piattaforme digitali, si uniranno al RegenerAction movement figure molto amate al grande pubblico come Cristiana Capotondi, Lorella Cuccarini, e la Pantene squad, rappresentando così donne di diverse fasce d'età; ognuna di loro coinvolgerà il pubblico con riflessioni personali sul self-care, barriere e possibili soluzioni.