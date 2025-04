Pensioni, spesa raggiunge il 15,3% del PIL. INPS: sistema sostenibile

"Il sistema pensionistico va comunque monitorato nei prossimi trent'anni. Tuttavia, non vi sono ragioni per ritenere che lo stesso non sia in grado di garantire le prestazioni cui è preposto - si legge nella memoria presentata - Occorre in ogni caso essere vigili e mettere in atto politiche pubbliche adeguate ad alleviare l'impatto della transizione demografica in atto sul futuro delle pensioni".

(Teleborsa) -quest'anno ed ha ormai toccato il. Il numero di. Un trend che non si arresterà e che porterà le pensioni. Lo hanno spiegato i funzionari dell'INPS in audizione sulla transizione demografica.Il rapporto tra spesa pensionistica e PIL dovrebbedopo quella data, per assestarsi, rimanendo piuttosto stabile per il decennio successivo.rilevata dall'Istat fa segnare un- si sottolinea - ed ècon le previsioni di undi vecchiaia e per quelli dell'anticipata a partire dal 2027.L'INPS ricorda chebasato su un sistema di finanziamento a ripartizione pura,da un lato, dal contenimento della spesa pensionistica, dall'altro, dallacontributive dei lavoratori, per cui occorre lavorare perincrementando il numero dei contribuenti e- avverte l'INPS - occorre, rivolgendo quindi l'attenzione alle imprese ed, incentivando la partecipazione di donne e giovani, due categorie che storicamente registrano tassi di partecipazione piuttosto bassi. L'INPS mette in evidenza che le: -16% sulle retribuzioni e +18% sulla probabilità di uscita dal mercato del lavoro nell'anno di nascita (+18%) (cosiddetta). Ne consegue che occorre rafforzare le misure volte a migliorare la conciliazione tra vita familiare e lavoro.Nello stesso tempo, èsenza intervenire ulteriormente sull'innalzamento dei requisiti per il pensionamento. L'Istituto ritiene che "un lieve incremento dell'età effettiva di pensionamento, sotto forma di mera facoltà, risponda al duplice obiettivo di venire incontro alle esigenze personali dei lavoratori che hanno una rilevante anzianità contributiva e favorire il passaggio intergenerazionale delle competenze".