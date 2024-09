Predict verso quotazione su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) -ha avviato l'iter per la(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 26 settembre 2024, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. Integrae SIM è l'Euronext Growth Advisor (EGA).Si tratta di una PMI innovativa, con sede a Bari,, e si caratterizza per l'attività di ricerca e innovazione mediante la progettazione e la realizzazione di tecnologie e servizi avanzati in ambito medicale sostenuti da costanti investimenti in R&D. Al 31 dicembre 2023, la società ha registratodelle vendite pari a circa 7,2 milioni di euro, realizzati interamente sul territorio nazionale.La società opera attraverso(SBU): i) SBU(circa 72% dei ricavi 2023FY) dedicata all'attività di commercializzazione di apparecchiature di diagnostica per immagini in vivo, quali sistemi a ultrasuoni e a raggi X; ii) SBU(circa 16% dei ricavi 2023FY), che favorisce la creazione di sinergie tra le SBU attraverso la fornitura di servizi di assistenza tecnica e la vendita di parti di ricambio e upgrade; iii) SBU(circa 4% dei ricavi 2023FY) dedicata all'attività di progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni di breath analysis per la ricerca di composti organici volatili nel respiro, con lo scopo di rispondere alla crescente necessità di eseguire, in via precoce e non invasiva, screening su numerose patologie oncologiche e non; iv) SBU(circa 8% dei ricavi 2023FY) dedicata alla progettazione, sviluppo e commercializzazione di tecnologie che consentano di comunicare a distanza impiegando la realtà aumentata e migliorare i processi di presa in carico dei pazienti in ospedale attraverso la robotica sociale e collaborativa.Ilè composto da: Angelo Aurelio Gigante (Presidente e Amministratore Delegato); Isabella Cafagna (Vicepresidente e Amministratore Delegato); Loredana Amoruso (Amministratore Delegato); Rocco Dichio (Consigliere); Valeria Stucci (Consigliere); Giuseppe Carella (Consigliere); Vito Anelli (Consigliere Indipendente).Prima dell'ammissione l'è detenuto al 100% da Qo3 S.r.l. (società riconducibile ad Angelo Aurelio Gigante per il 51,00% e Paola Rosa Sciancalepore per il 49,00%).Saranno presentiin Azioni Ordinarie (Price Adjustment Shares, PAS), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Qo3 S.r.l., convertibili in Azioni Ordinarie in misura proporzionale (1:1) al raggiungimento di determinati obiettivi di redditività al 31 dicembre 2024, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026. Inoltre, saranno presenti 1.800.000(3 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Qo3 S.r.l., convertibili in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1 Azione Ordinaria ogni 1 Azione a Voto Plurimo.