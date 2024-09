Sesa, ricavi e utili stabili nel primo trimestre. Pesa il settore Digital Green

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha chiuso il primo trimestre dell'anno fiscale al 30 aprile 2025 (terminato al 31 luglio 2024) conconsolidati per 783 milioni di euro (+1% Y/Y) e una(Ebitda) consolidata pari a 56,6 milioni di euro, in aumento dell'1,5% Y/Y, confermando inoltre la capacità di attrarre e trattenere competenze e capitale umano specializzato con 6.073 risorse al 31 luglio 2024 (+17,1% Y/Y).Ildi competenza del Gruppo al 31 luglio 2024 è pari a 26,6 milioni di euro (Group EAT Adjusted margin 3,4%, stabile Y/Y), in crescita dello 0,5% Y/Y rispetto a 26,5 milioni di euro al 31 luglio 2023.LaConsolidata al 31 luglio 2024 è attiva (liquidità netta) per Eu 184,1 milioni rispetto ad Eu 208,5 milioni al 31 luglio 2023."In un contesto di mercato sfidante e dopo aver raddoppiato ricavi e redditività negli ultimi 4 anni, i risultati al 31 luglio 2024 confermano la validità della nostra strategia di sviluppo di competenze e applicazioni, consolidando le crescite degli ultimi esercizi ed assorbendo la flessione congiunturale del settore Digital Green - ha commentato l'- Continuiamo ad investire, anche con operazioni di M&A bolt-on, nelle tecnologie più innovative, supportando i nostri stakeholder nell'attuale fase di evoluzione digitale, in coerenza con la nostra purpose di creazione di valore sostenibile di lungo termine, promuovendo l'innovazione digitale di imprese ed organizzazioni ed il benessere delle persone".Sesa sottolinea di aver ottenuto risultati in crescita high single digit (ricavi + 7,1%, Ebitda +10,9% e Utile Netto Adjusted +9,5%) nel Quarter 1, in flessione del 49% a livello di ricavi a confronto con un Q1 2024 trainato dal contributo straordinario di agevolazioni pubbliche; attesa dal prossimo quarter una stabilizzazione dei ricavi Digital Green, con conseguente andamento più favorevole del trend dei ricavi del Gruppo.