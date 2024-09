Springer Nature intende quotarsi a Francoforte entro fine anno

Deutsche Bank

JP Morgan

Morgan Stanley

BNP Paribas

Commerzbank

Goldman Sachs

UniCredit

Crédit Agricole

ING

(Teleborsa) -, editore delle riviste scientifiche Nature e Scientific American,. La società è di proprietà di entità controllate da Holtzbrinck Publishing Group (HPG) e fondi di BC Partners.L'IPO, subordinatamente alle condizioni del mercato dei capitali. La struttura dell'offerta finale sarà determinata a tempo debito e attualmente è destinata a consistere in un aumento di capitale di 200 milioni di euro e un collocamento di azioni esistenti dalle partecipazioni di BC Partners. HPG non intende vendere azioni al momento dell'IPO."In quanto azienda guidata dalla sua missione di servire i ricercatori e aiutare ad accelerare le soluzioni alle urgenti sfide del mondo, Springer Nature è ben posizionata per continuare a fornire risultati in un mercato della ricerca resiliente e in crescita utilizzando la tecnologia per generare reali benefici per la comunità accademica - ha detto il- Il nostro team dedicato e di talento di oltre 9.000 dipendenti a livello globale sta lavorando per raggiungere un obiettivo comune di potenziare la società condividendo la conoscenza, promuovendo l'innovazione e consentendo decisioni più informate per il nostro futuro".Nel, Springer Nature ha aumentato i ricavi del suo gruppo a 1,85 miliardi di euro (2022: 1,82 miliardi di euro), a un tasso di crescita sottostante del 5,2%. L'utile operativo rettificato dell'azienda è salito a 511 milioni di euro (2022: 462 milioni di euro)Per la, Springer Nature ha registrato ricavi per 883 milioni di euro (H1 2023: 903 milioni di euro). I ricavi registrati sono stati influenzati in modo più significativo dal portafoglio e dagli effetti FX. Al netto di tali impatti, il tasso di crescita dei ricavi sottostanti dell'attività operativa è stato del 6,9%. Nonostante il calo dei ricavi, l'utile operativo rettificato è cresciuto dell'1,5% (16,1% su base sottostante) a 225 milioni di euro. Per il resto dell'anno, Springer Nature prevede di continuare la sua traiettoria nella crescita dei ricavi e dei margini sottostanti.La solida performance ha supportato lafinanziario netto a un totale di circa 2 miliardi di euro entro la fine del 2023 e ulteriormente a circa 1,85 miliardi di euro entro la fine del primo semestre del 2024. Di conseguenza, la leva finanziaria è stata ridotta a 2,9x entro la fine del 2023 (rispetto a 4,6x nel 2019) e ulteriormente a 2,7x entro la fine del primo semestre del 2024.Con la sua robusta generazione di flussi di cassa, Springer Nature intende pagare undi 25 milioni di euro per l'anno fiscale 2024 e successivamente implementare una politica di dividendi che prevede il pagamento di circa il 50% del suo utile netto rettificato annuo ai suoi azionistisono isonosono Co-Bookrunners.