Ue, Gentiloni: "Rapporto Draghi sia bussola prossima Commissione"

(Teleborsa) - "Il rischio che il rapporto Draghi resti lettera morta c'è. Mi auguro che il rapporto Draghi, che arriva quando finisce il ciclo e inizia uno nuovo, sia la bussola della prossima Commissione Europea". È quanto ha detto il, a Sky. "In Italia – ha aggiunto – non ho visto, se non marginalmente, attacchi frontali alle proposte di Draghi, ma interesse". Tuttavia, "l'assenso alle proposte di Draghi deve essere di sostanza e non di facciata"."In Italia rispetto alla legge di bilancio – ha detto– si discute su quali sono le disponibilità, se c'è o non c'è un tesoretto: è comprensibile e fa parte del gioco. Ma c'è una novità. Con il nuovo patto si può ragionare sulla prospettiva di 7 anni, non solo per il bilancio ma per gli investimenti, ed è molto importante. Vorrei che il governo, il parlamento e le parti sociali dessero più attenzione a questo prospettiva che per un Paese come il nostro è molto importante"."Il centrosinistra, come sempre, ha bisogno di larga unità e, in questa larga unità, – ha dettodevono essere coinvolte anche le forze tra virgolette centriste, come Azione e Italia Viva. Ha bisogno non solo di unità, di mettere tutti assieme se si riesce, ma anche di credibilità di governo e le due cose se non si combinano difficilmente fanno un'alternativa forte. Si torna in Italia, certamente – ha spiegato – resta la passione politica e la passione per l'Europa e il contributo che posso dare, se utile, al centrosinistra".SulGentiloni ha assicurato che "l'Unione europea lavorerà con qualsiasi presidente degli Stati Uniti", ma "non siamo affatto indifferenti". Dunque, "tifare Kamala Harris significa tifare per gli interessi dell'Unione Europea e dell'Italia".