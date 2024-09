Unicredit, Orcel: Commerzbank non è sorpresa, coerente con strategia

Commerzbank

(Teleborsa) - La mossa sunon dovrebbe essere una sorpresa e l'acquisto delle azioni della banca di Francoforte è coerente con la strategia dell'istituto bancario. Lo sottolinea il CEO diin un'intervista a Bloomberg Tv, aggiungendo di avere fiducia nel valore che l'istituto tedesco può ancora creare."Pensavamo che le condizioni per procedere" su Commerzbank "non ci fossero, ma in estate, sentiti i rumor, abbiamo deciso di", afferma il top manager. "Quando poi il governo si è deciso a vendere e noi eravamo tra gli investitori che avevano contattato per comprare le azioni, abbiamo fatto un'offerta ed è stata accettata".Quanto allein Commerzbank, Orcel mostra flessibilità e afferma che un'acquisizione completa è possibile. "Potremmo salire, scendere e combinare", spiega. "Siamo molto pazienti"."Le conversazioni su un'operazione di fusione e acquisizione o su un'ulteriore combinazione" con Commerzbank "sono in cima alle discussioni in corso sulla partecipazione", dice ancora il CEO. "Dato che ora siamo un investitore, possiamo impegnarci in modo costruttivo per capire se se tutti noi vogliamo creare qualcosa di più del solo valore che può essere creato da Commerzbank stand alone".Il titoloappare ben impostato a Piazza Affari, mostrando un rialzo di oltre 2 punti percentuali. La banca ha annunciato di aver rilevato il 9% di Commerzbank (+2,7% a Francoforte).A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dallarestano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 37,46 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 36,57. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 36, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.