UniCredit, Izzo: quota Generali è puro investimento finanziario con impatto trascurabile su CET1

(Teleborsa) - "UniCredit non ha nessuna intenzione di lanciare un'offerta pubblica di acquisto su". Lo ha dettodi, rispondendo ai primi interventi dei piccoli azionisti in assemblea "La partnership conva intesa come strategica, comprensiva di una serie di benefit e opportunità, con lo scopo di coinvolgere clienti, fan e stakeholder in generale, e in un ultima analisi a sostenere le comunità in cui operiamo - ha detto a una domanda sul tema - Purtroppo siamo legati da vincoli di confidenzialità e"."UniCredit ha acquisito una quota pari al 4,1% del capitale sociale in, che è stata accumulata con acquisiti sul mercato nel tempo - ha risposto a un quesito sulla compagnia triestina - Si tratta di une ha un impatto trascurabile sul CET1".