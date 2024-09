Unidata, TP ICAP Midcap: non è chiaro se sarà predatore o preda in reshuffling delle telco

Unidata

Vodafone

Swisscom

TIM

(Teleborsa) - Dopo un H1 2024 promettente , il management di(operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext STAR Milan) ha affermato che gli sforzi di integrazione (dopo l'acquisizione di TWT), le JV e i contratti IoT. Lo scrivono in una nota gli analisti di TP ICAP Midcap, che hanno sul titolo una raccomandazione Buy e un target price di 6 euro per azione.Con circa il 60% dell'EBITDA del gruppo generato nel H2, il managementDurante l'analyst call, il CEO (Renato Brunetti) e il CFO (Roberto Giacometti) hanno anche parlato di M&A, affermando che non sono previste operazioni nel breve termine, ma ha accennato al fatto che se si presentasse un'opportunità di nicchia (IoT o servizi ausiliari), il management potrebbe prenderla in considerazione. Brunetti ha inoltre spiegato che ile che l'acquisizione dida parte die la vendita di NetCo disono considerate le prime tessere del domino.- si legge nella ricerca di TP ICAP Midcap - Tuttavia, il management non ha escluso nessuna delle due opzioni".