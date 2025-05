FUM, TP ICAP Midcap avvia copertura con Buy e TP a 7,1 euro

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap hasul titolo(FUM), azienda attiva nella lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara e quotata su Euronext Growth Milan, con una" e undi 7,10 euro per azione (upside potenziale del 61%).Gli analisti ricordano che, con oltre il 50% del suo fatturato generato dai marmi Calacatta e Statuario, due varietà eccezionali,. Valutati internamente tra i 3.300 e i 3.400 euro a tonnellata, questi marmi, rinomati per il loro prestigio storico e le proprietà scultoree uniche, raggiungono prezzi internazionali fino a 8 volte superiori alla media del marmo italiano.La crescita nell'per FUM. Nel quarto trimestre del 2024, la pipeline globale di progetti alberghieri ha raggiunto il massimo storico con circa 16.000 progetti. Il mercato statunitense, che rappresenta il 25% del fatturato di FUM, sta crescendo del 7%. Insieme alla Cina, questi due Paesi rappresentano oltre il 60% della pipeline globale, con un terzo dei rispettivi progetti nel segmento premium. Insieme al Medio Oriente, si prevede che questo trio rappresenterà circa il 70% del mercato globale. 5.600 nuovi hotel costruiti tra il 2025 e il 2026, di cui un terzo destinato al segmento ultra-lusso, il punto di forza di FUM.Secondo TP ICAP Midcap, FUM ": (1) margine operativo oltre il 30%, in linea con gli standard del lusso di alto livello, (2) un posizionamento ultra-lusso supportato da una qualità di prodotto rara e (3) un'elevata visibilità grazie ad accordi di fornitura garantiti a lungo termine. Con un rapporto EV/EBIT 2025 di 10,6x, FUM mostra uno sconto del 75% rispetto ai suoi competitor del lusso".