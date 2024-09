Adobe, guidance deludente dopo terzo trimestre in crescita

Adobe

(Teleborsa) -, colosso del software quotato al Nasdaq, ha chiuso il terzo trimestre dell'anno fiscale 2024 (terminato il 30 agosto 2024), con undi 5,41 miliardi di dollari, in crescita annua dell'11 percento su base reported e in valuta costante. L'è stato di 1,68 miliardi di dollari (vs 1,40 miliardi un anno fa), mentre l'utile netto rettificato è stato di 2,08 miliardi di dollari. L'è stato di 3,76 dollari (vs 3,05 dollari un anno fa) e di 4,65 dollari su base rettificata."Nel terzo trimestre, Adobe ha generato flussi di cassa di oltre 2 miliardi di dollari e ha chiuso il trimestre con un RPO record, dimostrando la potenza di combinare crescita con redditività di livello mondiale - ha affermatodi Adobe - Dati gli enormi mercati che stiamo catalizzando, sono fiducioso nella nostra capacità di guidare la crescita e la leadership del settore".Adobeche i ricavi per ilsaranno compresi tra 5,50 miliardi e 5,55 miliardi di dollari, rispetto alle attese degli analisti (secondo dati LSEG) di 5,61 miliardi di dollari. Su base rettificata, l'utile trimestrale sarà compreso tra 4,63 e 4,68 dollari per azione, al di sotto delle stime per 4,67 dollari per azione.