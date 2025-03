Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,32%, spezzando la serie negativa iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, in forte aumento l', che con il suo +1,71% avanza a quota 5.616 punti.Effervescente il(+2,06%); con analoga direzione, ottima la prestazione dell'(+1,69%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,59%),(+2,51%) e(+1,85%).Tra i(+3,34%),(+3,31%),(+3,04%) e(+2,70%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,57%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,85%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,69%.Tra i(+5,95%),(+5,79%),(+5,10%) e(+4,37%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,72%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,51%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,16%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,91%.