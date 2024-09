Cy4Gate crolla in Borsa dopo l'allargamento della perdita semestrale

Cy4Gate

(Teleborsa) -il titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, a lungo sospeso nella prima parte di seduta per eccesso di ribasso. A far scattare le vendite è stata la rilasciata ieri sera a mercato chiuso.La società romana ha chiuso il primo semestre del 2024 con unpari a 31,1 milioni di euro, in decremento dell'8,6% rispetto al 30 giugno 2023, principalmente per la mancanza di ricavi legati a commesse estere nel settore Forensic Intelligence che avevano invece influito positivamente l'anno scorso. Laè stata pari a 9,2 milioni di euro (vs perdita per 3 milioni), mentre laè cash negative per 19,1 milioni di euro (vs 7,9 milioni).risulta ilnella giornata odierna, mostrando une portandosi a 5,2 euro. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 4,947 e successiva 4,693. Resistenza a 5,567.