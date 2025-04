Cy4Gate, contratti da 2 milioni di euro in ambito decision intelligence e cyber security

Cy4Gate

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha siglatoper soluzioni in ambito decision intelligence e cyber security a beneficio sia di clienti istituzionali che corporate in Italia per il 70% e all'estero per il 30% per la durata di un anno.In particolare, le soluzioni comprendono la, abilitanti per un più efficace impiego e per la customizzazione delle tecnologie stesse alle specificità di ogni utente. Tra le tecnologie oggetto dei contratti si evidenzia il Cyber Hybrid Digital Twin, sviluppato da Diateam, società del Gruppo, riconosciuta in Europa come player di riferimento di settore."L'azienda ha lavorato nel corso degli ultimi anni per affermare il proprio brand su quei mercati che, con il differenziato basket di prodotti, oggi presidia in modo consistente - ha commentato l'- Ciò ha permesso di creare una importante pipeline di attività commerciali che progressivamente si traducono in ordini in grado di generare backlog sin dai primi mesi dell'anno, supportando il percorso di destagionalizzazione del business avviato già dallo scorso anno"."Siamoche siamo certi sia destinato a consolidarsi nel corso del 2025, grazie a un focus specifico sul presidio di clienti e mercati tramite forza vendite diretta e canali proattivi e potendo contare su un portafoglio di prodotti e tecnologie allo stato dell'arte che soddisfano le esigenze di sicurezza di cibernetica e di digitalizzazione che i nostri clienti si aspettano", ha aggiunto.