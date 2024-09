L'Aeroclub di Bergamo inaugura la nuova pista riqualificata con investimento SACBO

(Teleborsa) -ha inaugurato ufficialmente la propria, lunga 714 metri e larga 18, che è stata oggetto diinsieme alle superfici delle vie di rullaggio, realizzatiI lavori eseguiti dalla ditta Artifoni, su progetto della Direzione Infastrutture di SACBO,hanno rguardato anche l’adeguamento delladi pista, dellee delLe attività di progettazione hanno previsto ile della movimentazione al suolo mediante adeguamento delle distanze dichiarate di pista, eliminazione degli starting point delle testate 12 e 30, la nuova configurazione della strip della pista di volo, e la realizzazione della(area di sicurezza di fine pista) su entrambe le testate.SACBO riconosce e annette importanza all’attività dell’Aero Club Bergamo, svolta nel contesto operativo di primaria importanza dell’Aeroporto di Bergamo – ha dichiarato, presidente di SACBO – L’investimento nelle opere di riqualificazione della pista di volo, sostenuto dal gestore aeroportuale, serve a garantire la massima sicurezza e la continuità dei programmi, tra i quali rientra la scuola di volo, e attraverso cui il sodalizio quasi centenario porta avanti i valori della cultura aeronautica”."Da quando ho assunto la guida dell’Aero Club Bergamo ho avvertito la vicinanza e l’attenzione di SACBO, che ha compreso come la nostra missione preveda di rendersi utile alla comunità, per esempio rendendosi disponibili gratuitamente alla sorveglianza del territorio a supporto della Protezione Civile – ha sottolineato, nono presidente nella storia del sodalizio, che conta circa 150 soci piloti – Siamo grati a SACBO per l’intervento di riqualificazione della pista di volo dell’Aero Club, che ci permette di operare in condizioni di massima sicurezza. La nostra scuola di volo è un fiore all’occhiello proprio perché la posizione della base operativa rappresenta un importante valore aggiunto nella formazione del pilota, che si abitua a convivere con il traffico aereo di un importante aeroporto internazionale e in uno spazio aereo controllato".