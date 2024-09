L'impatto del calcio sulla pubblicità: un italiano su tre dichiara di essere influenzato dai testimonial

(Teleborsa) - È stata presentata all'l'edizione 2024 di, ricerca promossa da, di fronte a. Si tratta del primo studio in Europa che combina machine learning, intelligenza artificiale e neuroscienze per misurare l'attenzione agli stimoli pubblicitari. La ricerca è stata sviluppata in collaborazione con Ainem, Annalect, Ipsos e K2, e ha incluso: interviste CAWI a 4.000 italiani, analisi comportamentali in contesti domestici e pubblici, e studi neuroscientifici su 120 soggetti. In questa edizione, OMG ha coinvolto laper esplorare come e quando si attiva l'attenzione alla pubblicità durante la visione di contenuti calcistici.L'evento è stato introdotto dal rettore della IULM,, insieme a(CEO di Omnicom Media Group) e(AD di Lega Serie A). La discussione sui risultati è stata affidata ad esperti come(Annalect),(Lega Serie A),(Ainem),(Ipsos Italia) e(K2), con il contributo dei giornalisti(RAI) e(Mediaset). Ospiti speciali, i campioniLa passione per il calcio in Italia, che(circa 34 milioni di persone), influenza significativamente le scelte di consumo. Secondo un sondaggio condotto daè influenzato dai testimonial calcistici, mentre il 34% dalle pubblicità legate ai contenuti calcistici.Grazie alla tecnologiaè stata misurata l'attenzione visiva durante la. Le partite più coinvolgenti mantengono un'. Se la partita è meno avvincente, l'attenzione agli spot scende al 32%. La generazione più matura (Boomers) dedica il 72% del tempo con gli occhi sullo schermo, mentre Millennials e Gen Z, abituati al multitasking, registrano un'attenzione inferiore (53% e 57%). L'ambiente calcistico amplifica il ricordo spontaneo deianche quando non vengono osservati direttamente. Gli spettatori sono in grado di ricordare una pubblicità su cinque trasmessa in overlay (come durante le sostituzioni dei giocatori), grazie alla visione periferica.Lo studio evidenzia come gli investimenti pubblicitari nel calcio generano unadi performance (KPI), compresi quelli legati a considerazione e raccomandazione. Il calcio rappresenta un: il 61% interagisce sui social su temi calcistici, il 57% cerca approfondimenti e il 32% partecipa al Fantacalcio. Il 31% pratica il calcio, mentre il 18% gioca ai videogiochi calcistici.