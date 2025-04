Unipol, Barclays incrementa target price e conferma Overweight

Barclays

Unipol

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 14,00 euro, +11%) ilsu, colosso assicurativo italiano, e confermato lasul titolo a "".Gli analisti hanno eseguito un'analisi di scenario per stimare l'impatto dell'impiego delprevisto di 1 miliardo di euro, la vera sorpresa positiva del CMD. Unipol prevede di generare questo capitale in eccesso nel corso del suo piano triennale e nell'analisi considerano il potenziale impatto di due opzioni per il suo impiego:Sulla base delle ipotesi, Barclays stima un potenziale aumento del rendimento dei dividendi al 12% nello scenario blue sky nel 2027 (rispetto alla media del rendimento complessivo del settore di circa l'8%) e un accrescimento dell'EPS nell'intervallo del 4% - 9% se il management decide di optare per una crescita esterna. Sulla base delle ipotesi, prevede una, con TSR che va dal 27% nella valutazione attuale al 31% se viene considerato un DPS più elevato, o al 38% se viene ipotizzato un accordo che sarebbe accrescitivo dell'EPS del 9%.