Orsero scende in Borsa dopo la semestrale. Focus su visibilità guidance e M&A

Orsero

Orsero

(Teleborsa) -di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, dopo la diffusione della semestrale ieri sera , nella quale è emerso un netto calo dell'utile.Orsero ha pubblicato risultati H1-24 in linea con le tendenze previste nel Q1 e le indicazioni FY-24, mostrando un fatturato stabile ma una redditività ridotta. Questo calo è attribuito al ritorno alle normali attività di spedizione e ai. Nel Q2-24, la BU Distribuzione ha avuto buone prestazioni, guidata da un mix di prodotti migliorato e campagne di successo per frutta esotica e kiwi, sebbene ciò sia stato parzialmente compensato da una riduzione pianificata dei volumi di vendita delle banane, esclusi i prodotti a marchio Orsero. Come aspetto positivo, la forte redditività nel Q2, insieme a un'eccellente gestione del capitale circolante, ha consentito a Orsero di generare flussi di cassa significativi.Durante la call con la comunità finanziari, è stato affrontato il tema dell': Orsero stae sta discutendo con potenziali aziende, anche se al momento non possono essere divulgati ulteriori dettagli. Sta anche lavorando a vari progetti strategici, tra cui la crescita organica tramite espansioni di strutture.Scendecon i, per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 11,73 e successiva a quota 11,33. Resistenza a 12,61.