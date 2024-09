Scope, Crédit Agricole entra nell'azionariato. Terzo big francese come azionista

Crédit Agricole

(Teleborsa) -, parte del gruppo, è diventato, importante agenzia di rating europea con base in Germania. Si tratta del terzo colosso finanziario francese a entrare nell'azionariato, dopo i recenti investimenti die BPCE. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'accordo."Siamo orgogliosi di supportare lo sviluppo del progetto incarnato da Scope, insieme ad altri importanti azionisti, perché crediamo fermamente nella- ha commentato Nicolas Denis, CEO di Crédit Agricole Assurances e membro del Comitato esecutivo di Crédit Agricole - Questo investimento fa anche parte del più ampio e ambizioso progetto di avere nuovi strumenti economici e finanziari per supportare lo sviluppo della zona euro"."Accogliere un importante assicuratore europeo, parte di uno dei più grandi gruppi bancari al mondo come azionista sottolinea la- ha detto Florian Schoeller, CEO e fondatore di Scope Group - L'investimento di Crédit Agricole Assurances supporta direttamente la sovranità finanziaria dell'Europa, per la quale è essenziale avere un'agenzia di rating radicata nelle realtà europee".La rafforzata base azionaria francese riflette anche la crescenteper Scope con mandati da, CADES, Credit Foncier de France,. Scope valuta anche i fondi di recupero sostenuti dal governo francese durante la pandemia Fonds Obligations Relance (OR) e Fonds Prets Participatifs Relance (PPR). L'ufficio di Parigi, guidato da Marc Lefèvre, è oggi il più grande hub di Scope al di fuori della Germania.