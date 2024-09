Scuola riparte con migliaia di precari: sul numero è già polemica

(Teleborsa) - Unè partito con vecchi e nuovi temi di dibattito. L'anno 2024/2025 porta con sé una serie diper quanto concerne gli ordini di studi: dal prolungamento deglicon il 4+2 albocciato dal Consiglio di Stato. Per non parlare poi del ritorno delin classe e delin classe.Ci sono poi vecchi temi, che tornano ad ogni primo suono della campanella, in primise la mancata stabilizzazione dei precari di lungo corso, in contrasto con le prescrizioni dell'Unione Europea. Un tema noto che ogni anno torna in primo pipano con una vera e propriaAll'allarme lanciato daii, secondo cui quest'anno ci sarebbero ben, un record assoluto, il Ministro dell'Istruzione e del Meritonel corso di un Question Tome al Senato. "Le supplenze a cui dobbiamo ricorrere per coprire l'organico sono, infatti, pari a, - ha precisato - che si ridurranno agrazie alle assunzioni derivanti dai, che sono in via di chiusura"., dunque si registrerà già unadel numero dei precari, che lo scorso anno e negli anni immediatamente precedenti era pari a 160mila unità", ha evidenziato il titolare del MIM, aggiungendo che "" è rappresentata da ", che vengono "chiamati sui cosiddetti posti in deroga" perchée dunque non passibili di essere assunti a tempo indeterminato, perché "la legge stabilisce che devono essere assunti in ruolo docenti specializzati nel sostegno".Valditara ha poi spiegato che il motivo per cui non sono stati messi a disposizione tutti i 65mila posti disponibili è perchéimpongono diesclusivamente attraverso i nuovie quindi "qualsiasi altra stabilizzazione, qualsiasi altro meccanismo di assunzione non viene considerato ai fini della milestone europea" che scade nel 2026 e rischia di far perdere all'Italia l'ultima rata di 24 miliardi di euro.Il Ministro ha poi smentito anche l'altra notizia dellada parte del Consiglio di Stato, etichettandola comee spiegando che il parere "è interlocutorio e non definitivo" e che