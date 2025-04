Scuola, PNRR1: pubblicata nota su percorsi abilitanti

(Teleborsa) - Dopo ripetute richieste di, il. Nei giorni scorsi su richiesta del sindacato è stato presentato pure un emendamento al decreto legge 25/2025 (PA)."Siamo soddisfatti, ma. Per noi bisogna assumere attraverso il doppio canale di reclutamento, è certo": sono queste le parole di Pacifico, che è proiettato anche sulla tutela di coloro che sono risultati idonei ai concorsi.Come riporta la rivista specializzata Orizzonte scuola, "il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero dell’Università e della Ricerca hanno pubblicato, rispettivamente con le note 7353 e 3877 del 4 aprile 2025, nuove indicazioni sull’offerta formativa destinata ai docenti vincitori di concorso che devono completare il percorso di abilitazione. Le disposizioni riprendono quanto già indicato nella nota del 6 febbraio, introducendo soluzioni per agevolare i docenti che si trovano in regioni dove non sono attivati i corsi per la loro classe di concorso. In questi casi,. Per facilitare tali collaborazioni, i Ministeri hanno allegato un documento che elenca il numero di docenti interessati e le istituzioni che, in altre regioni, hanno attivato i corsi per le classi di concorso mancanti. Lo strumento consentirà alle università, agli istituti di alta formazione e agli Uffici Scolastici Regionali di individuare le istituzioni disponibili a formalizzare accordi e indirizzare i docenti verso l’iscrizione, che dovrà essere effettuata presso l’ente che ha attivato il corso".