UE autorizza acquisto France LNG Shipping da parte di Geogas, NYK, DIF e Marigold

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'di France LNG Shipping da parte di Geogas Maritime, entrambe con sede in Francia, e Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), con sede in Giappone, DIF Management, con sede nei Paesi Bassi, e Marigold, con sede in Lussemburgo.L'operazione riguarda principalmente il mercato delLa Commissione ha concluso che la concentrazione proposta, date le limitate posizioni di mercato delle società interessate derivanti dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.