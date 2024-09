Unicredit, ok BCE a prima tranche buyback da 1,7 miliardi

UniCredit

(Teleborsa) -ha ricevuto l'autorizzazione della BCE per l'esecuzione della prima parte del programma di riacquisto di azioni proprie 2024 per un massimo di 1,7 miliardi di euro.L'approvazione si è basata sulle informazioni finanziarie, fornite dalla Società, che ne hanno dimostrato la solidità anche in scenari di stress.Il CET1 ratio di UniCredit, pari al 16,2% al 30 giugno 2024, riflette già questa distribuzione.Insieme al dividendo provvisorio proposto per il 2024 e alle distribuzioni 2023 già eseguite quest’anno, la distribuzione nell'anno solare 2024 raggiungerà circa 10 miliardi di euro, ovvero un rendimento totale superiore al 16%, esclusivamente attraverso la generazione di capitale e quindi senza intaccare il CET1. Questo conferma la capacità di UniCredit di fornire agli azionisti rendimenti attraenti e sostenibili mantenendo nel contempo la solidità del capitale.L'avvio di riacquisto di azioni proprie, per il quale tutte le approvazioni rilevanti sono state ricevute, è atteso nel più breve tempo possibile, a seconda delle condizioni di mercato.