Usa 2023, Trump: "No a un terzo dibattito". Harris: "Gli americani se lo meritano"

(Teleborsa) - Non ci sarà un altro dibattito con. Dopo la disfatta di martedì scorso durante il confronto andato in scena a Philadelphia negli studi di Abc News,sul sul suo social Truth cerca di chiudere la battaglia con la sua sfidante negando la sconfitta., ha assicurato il tycoon includendo nel conteggio il suo faccia a faccia con Joe Biden. "Gli elettori americani si meritano un secondo dibattito", ha detto poco dopo la Harris a un evento in North Carolina."Quando un pugile perde un combattimento, – ha scrittosu Truth – le prime parole che escono dalla sua bocca sono: 'VOGLIO UNA RIVINCITA'. I sondaggi mostrano chiaramente che martedì sera ho vinto il dibattito contro la compagna Kamala Harris, la candidata della sinistra radicale dei democratici, e lei ha immediatamente chiesto un secondo dibattito. Lei e Crooked Joe hanno distrutto il nostro Paese, con milioni di criminali e persone mentalmente squilibrate che si riversano negli Stati Uniti, totalmente incontrollati e con l'inflazione che manda in bancarotta la nostra classe media. Tutti sanno questo e tutti gli altri problemi causati da Kamala e Joe. È stato discusso in grande dettaglio durante il Primo Dibattito con Joe e il Secondo Dibattito con il Compagno Harris. Non si è presentata al Fox Debate e si è rifiutata di fare NBC e CBS. KAMALA DOVREBBE CONCENTRARSI SU QUELLO CHE AVREBBE DOVUTO FARE NELL'ULTIMO PERIODO DI QUASI QUATTRO ANNI. NON CI SARÀ UN TERZO DIBATTITO!".nel frattempo, raccoglie i frutti del confronto su Abc News che ha rafforzato il suo vantaggio su Trump e, nelle 24 ore successive al dibattito tv, ha portato nelle casse delle sua campagna altri 47 milioni di dollari. La vicepresidente – secondo un– ha il 47% delle preferenze contro il 42% di Trump. Per il 53% degli interpellati, Harris ha vinto il dibattito, mentre per il 24% il vincitore è Trump.