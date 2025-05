USA, Bessent: agenda Trump sta già dando i suoi frutti

(Teleborsa) - "I. Non si tratta di politiche a sé stanti. Sono parti interconnesse di un motore progettato per stimolare la crescita economica e la produzione nazionale". Lo ha affermato il Segretario al Tesoro statunitense,, davanti alla Sottocommissione per gli Stanziamenti della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti sui Servizi Finanziari e la Pubblica Amministrazione."I tagli fiscali e i risparmi sui costi derivanti dalla deregolamentazione aumentano i redditi reali di famiglie e imprese - ha spiegato - ie al commercio equo e solidale; e la deregolamentazione integra i dazi facilitando gli investimenti in progetti energetici e manifatturieri"."Questa", ha sottolineato."Nei primi 100 giorni della nuova amministrazione, abbiamo gettato le basi per un'economia solida che consenta a Main Street di crescere - ha detto Bessent - Con il Congresso e la Casa Bianca che lavorano a stretto contatto, ci aspettiamo di vedere risultati ancora più positivi nei prossimi mesi. Laeconomiche per tutti gli americani è. Non vediamo l'ora di collaborare a stretto contatto con i membri di questa Commissione per approvare questo disegno di legge. Insieme possiamo costruire un'America più forte, più sicura e più prospera".