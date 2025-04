Difesa, Salvini: sì ad aumento spesa anche più del 2%

(Teleborsa) -Così il ministro dei Trasporti, Matteoa margine di un convegno sul nucleare in Regione Lombardia. "Fare debito europeo per improbabili eserciti europei e comprare armi in Germania e Francia, no. Aumentare la nostra quota in sicurezza nazionale nella Nato sì", ha aggiuntoIl Ministro ha anche detto she "È l'unico modo per abbassare i costi dell'energia per le imprese e le famiglie. Non possiamo avere la vicina Francia con 50 reattori oggi operativi e avere bollette del 30-50% più care in Italia". "Se partiamo oggi, come vuole fare il governo, tra 7 anni accendiamo primo interruttore e le famiglie pagheranno meno", ha aggiunto L'ipotesi di un coinvolgimento di Milano, "perché no.Riguardo il nucleare "è obbligatorio partire subito, il decreto è un punto di partenza non di arrivo. È fondamentale correre". "Abbiamo ancora due anni abbondanti di legislatura:i piacerebbe che la prima centrale fosse a Milano", ha aggiunto.". Così commentando l'attacco missilistico russo sulla città di Sumy. In merito agli effetti sulle trattative di pace "sicuramente colpire civili e spargere altro sangue non avvicina la pace. Speriamo che Trump riesca nel cessate il fuoco che si è proposto", ha aggiunto.Infine sui: "sicuramente Trump non è un matto. Se vuole ridurre il disavanzo commerciale che gli Stati Uniti hanno soprattutto con la Cina dal suo punto di vista è stato eletto dagli americani e che faccia l'interesse dei lavoratori e degli imprenditori americani è normale. È l'Europa che per anni non ha fatto l'interesse dei lavoratori e degli imprenditori europe