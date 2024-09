Cina, Intesa: dati di agosto segnalano un ulteriore indebolimento dell'economia

Intesa Sanpaolo

Alla moderazione della crescita della produzione industriale e delle vendite al dettaglio si è affiancata una lieve accelerazione degli investimenti fissi guidata dalle imprese statali ma accompagnata da un rallentamento degli investimenti del manifatturiero e da un ulteriore calo degli investimenti del settore privato. Le misure di sostegno al settore immobiliare non sono ancora riuscite ad incidere con forza e le condizioni del mercato restano difficili". Lo scrive, economista di, dopo i dati pubblicati nel weekend.In particolare, laè decelerata a 4,5% a/a in agosto da 5,1% a/a in luglio, più delle attese di consenso (Bloomberg: 4,7% a/a). L'andamento delleè rallentato da 2,7% a/a in luglio a 2,1% a/a in agosto, più delle attese di consenso (2,5%a/a). Glinominali, nonostante siano decelerati in termini cumulati da 3,6% a/a in luglio a 3,4% a/a in agosto, sono lievemente accelerati su base annua dal minimo di 1,9% a/a in luglio a 2,2% a/a in agosto."Un, paventato dal Governo nell'ultima settimana, dovrebbe fornire supporto ai consumi mentre l'accelerazione delle emissioni dei governi locali, seppur limitata dai vincoli di bilancio, dovrebbe fornire un modesto sostegno alla spesa per infrastrutture", scrive Guizzo in una nota sul tema."La decelerazione del settore dei servizi appare inferiore a quella del settore manifatturiero, sostenendo la crescita totale - aggiunge l'esperta - Il rallentamento del credito, guidato dalla moderazione dei mutui ma anche dal calo del credito al consumo, insieme al basso livello della fiducia dei consumatori, non supporta tuttavia un sostenuto recupero dei consumi nel breve termine,".