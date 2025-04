NextGeo, Intesa incrementa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha incrementato il(aper azione dai precedenti 10,2 euro, upside potenziale del 40%) e confermato la) sul titolo Next Geosolutions Europe (NextGeo), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore.Gli analisti scrivono che i. Sono stati effettuati nuovi investimenti per migliorare l'efficienza operativa e garantire ulteriore flessibilità nell'esecuzione dei progetti. Il capex non ha impedito una forte generazione di cassa. Come affermato al momento dell'IPO, la società sta cercando di cogliere nuove opportunità lungo la catena del valore e aumentare la sua presenza in altri segmenti.