OPA Alkemy, l'offerente abbassa la condizione sulla soglia

Alkemy

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistopromossa sulle azioni, società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata su Euronext STAR Milan, l'offerente (Retex, società controllata da FSI SGR) ha deciso di, riducendo la partecipazione necessaria ai fini dell'avveramento della stessa.La Condizione sulla Soglia (in precedenza dal 90% del capitale) si considererà avverata in caso di raggiungimento di una soglia di adesioni all'Offerta tale da consentire all'Offerente di venire a detenere una partecipazione che attribuiscaordinarie e straordinarie degli azionisti dell'Emittente, computando in detta partecipazione anche le Azioni eventualmente acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.