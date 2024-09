UniCredit-Commerzbank, Equita: operazione sfidante, ma con spazio per creazione valore

Commerzbank

(Teleborsa) - Una possibile acquisizione dida parte diè "". Ne è convinta, che ha analizzato il potenziale deal a seguito dell'acquisto del 9% del capitale della banca tedesca da parte dell'istituto guidato da Andrea Orcel.Gli analisti ritengono lo, mentre considerano improbabile un rilancio da parte di altri player: non sarebbero nella condizione di presentare offerte migliorative rispetto a quella di UniCredit , mantenendo un livello di capitale adeguato e realizzando una soddisfacente EPS accretion.Assumendo una transazione dove i) UniCredit riconosce una valutazione di Commerzbank pari a circa 20 milioni di euro (30% premio sul prezzo undisturbed, 10% sui prezzi attuali), ii) un'operazione 45% cash/55% paper, iii) sinergie lorde per 600-650 milioni di euro, gli analisti vedono: i) potenziale per(circa il 15%) con sinergie a run-rate, ii) ROIC a circa il 17%, iii) CET1 in area 13% e iv)della banca."A nostro avviso, UniCreditper continuare a realizzare un'EPS accretion soddisfacente senza sacrificare la solidità patrimoniale e la distribuzione. Sebbene una potenziale business combination UniCredit-Commerzbank presenti elementi di complessità (sottolineiamo tra gli altri rischi politici, di integrazione, di generazione di sinergie…), a nostro avviso gli aspetti positivi superano quelli negativi, lasciando spazio alla creazione di valore", si legge nella ricerca.Tra gli aspetti positivi vengono citati: l'acquisizione di una posizione di leadership in Germania, con spazio per generazione die per cogliere maggiori opportunità di crescita; la possibilità per UniCredit di estendere il proprio catalogo prodotti su una rete internazionale più ampia; potenziale miglioramento del credit rating, con spazio per un'ulteriore riduzione dei costi di finanziamento istituzionali.