ENAC lancia il nuovo sito web: innovazione, accessibilità e AI al servizio degli utenti

(Teleborsa) - ÈIl: "Il trasporto aereo è caratterizzato da criteri di dinamicità ed è orientato a una. Anche il sito dell’Enac segue ora questi criteri, rinnovandosi per essere al passo con i tempi e per intercettare il futuro. Con le nuove funzionalità e la rinnovata veste grafica, vogliamo far sì cheche, anche con il supporto dell’Intelligenza Artificiale, sia al servizio di Istituzioni, operatori, passeggeri, appassionati di volo, giornalisti e di tutti coloro che cercano informazioni o che desiderino approcciarsi ai temi dell’aviazione civile".Unpermetterà, grazie all’Intelligenza Artificiale, un supporto rapido ed efficiente agli utenti. Tra le novità:per una consultazione più fluida;con ricerca semantica per un’esperienza utente ottimale;per continuare a garantire un sito fruibile anche alle persone con disabilità in modo da consentire a tutti, senza discriminazioni, di poter navigare tra le informazioni riportate;per ottimizzare la visualizzazione del sito su tutti i dispositivi;per un supporto rapido agli utenti in tutto il portale che va ad affiancare il chatbot dedicato ai diritti dei passeggeri, con particolare attenzione ai diritti dei PRM (passeggeri ridotta mobilità);per facilitare un approccio diretto all’esperienza del volo.