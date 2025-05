Enac entra nel cloud sovrano del PSN: più sicurezza, efficienza e sostenibilità digitale

(Teleborsa) - L'(Enac) ha ufficialmentesegnando un importante passo avanti nella trasformazione digitale dell'Ente. Questa collaborazione mira sia a(cittadini, imprese e altre PA), sia a. L'adozione del Cloud di PSN permetterà infatti a Enac di beneficiare di una infrastruttura altamente flessibile, in grado di adattarsi dinamicamente alle esigenze di supporto dei sistemi informativi, con benefici economici e riduzione dell’impatto ambientale, garantendo, al contempo, elevati standard di sicurezza e resilienza.Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per Enac nel percorso di trasformazione dei Sistemi Informativi volto al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Ente. Polo Strategico Nazionale mette a disposizioneNel pieno rispetto del principio di sovranità nazionale dei dati, il cloud di PSN assicura maggior controllo, autonomia digitale e protezione dei dati gestiti dalle pubbliche amministrazioni, rafforzando la sicurezza informatica."L’implementazione nel cloud del Polo Strategico Nazionale - ha commentato- non solo r, ma migliora anche la qualità dei servizi offerti, contribuendo al contempo a una significativa riduzione dell'impatto ambientale. Un'evoluzione che rappresenta pienamente la missione istituzionale dell’Enac per un'aviazione civile sicura, efficiente e sostenibile, a beneficio dei passeggeri, degli operatori del settore e della Pubblica Amministrazione. Grazie a questa scelta strategica,, promuovendo soluzioni che coniugano autonomia digitale, resilienza tecnologica e sicurezza informatica a tutela delle infrastrutture del Paese"."Siamo entusiasti di collaborare con ENAC – ha commentato- in questo progetto strategico per supportare un’aviazione civile più sicura, efficiente e sostenibile, grazie alla nostra infrastruttura cloud sovrana, scalabile e sicura. Questo accordo. Uno dei principali obiettivi della migrazione al cloud di PSN è assicurare un servizio affidabile anche durante i picchi di utilizzo, oltre a garantire resilienza e sicurezza. Mettiamo a disposizione il nostro know-how, infrastrutture e servizi certificati, dimostrando così il nostro impegno nell'innovazione tecnologica del Paese".