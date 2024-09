Eventi e scadenze del 17 settembre 2024

Venerdì 06/09/2024

Domenica 15/09/2024

Lunedì 16/09/2024

Martedì 17/09/2024

(Teleborsa) -- Il mondiale degli sport a rotelle arriva per la prima volta in Italia e vedrà oltre 12.000 tra atleti, tecnici e delegazioni provenienti da 100 Paesi del mondo. Ci saranno 12 sport diversi, dallo skateboarding al freestyle fino allo skatecross e al pattinaggio artistico, l'hockey pista e il roller derby- Rho, Fiera Milano - Salone internazionale di calzature dove, due volte all’anno, a febbraio e a settembre, si riuniscono produttori, buyer e giornalisti per scoprire le collezioni di oltre 1000 brand di calzature per uomo, donna e bambino per aggiornarsi sulle ultime tendenze di stile e tecnologie- Rho, Fiera Milano - Grande fiera internazionale dedicata a pelletteria e accessori moda per la stagione primavera/estate 2025, promossa e organizzata da Assopellettieri con il sostegno del MAECI e di Agenzia ICE e con il patrocinio del Comune di Milano- Il tema portante della Settimana Europea della mobilità 2024, la campagna di sensibilizzazione più importante della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile, sarà "La condivisione degli spazi pubblici". Anche quest'anno a Roma verranno organizzati incontri e iniziative sul territorio in chiave di sostenibilità ambientale- Seconda edizione della Rome Future Week, settimana di eventi, oltre 300, su innovazione e futuro diffusi in tutta Roma, con la sua community di innovatori e innovatrici: aziende, professionisti e professioniste, università, enti e organizzazioni- Roma, complesso del Gazometro Ostiense - Evento internazionale di matching sulle tecnologie per la Transizione Energetica, l’Economia Circolare, l’e-Mobility, la Blue Economy, organizzato da Regione Lazio e Lazio Innova. Interverranno, tra gli altri, il ministro Tajani e i presidenti di Regione Lazio, Sace, Simest e Agenzia Ice- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Borsa di Seoul chiusa per festività- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2025- Inizia la riunione di politica monetaria09:00 -- Le Village by Crédit Agricole, Milano - Evento organizzato da Italian Insurtech Association (IIA), che riunisce la community assicurativa italiana per fare il punto sullo stato dell’arte della digitalizzazione del mercato assicurativo. Sarà inoltre presentata la ricerca “Distribution (Re)Generation: l’impatto dell’IA Generativa sulla distribuzione e gli investimenti attesi”, in collaborazione con EY09:30 -- Milano, Torre PwC - VIII Edizione Private Capital Conference, organizzata da AIFI, Linklaters e PwC Italia. Interverranno, tra gli altri, Innocenzo Cipolletta (Presidente AIFI), Anna Gervasoni (DG AIFI) e Francesco Giordano (partner PwC)10:00 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Roma per la Firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Campania10:00 -- Roma, Centro Congressi Fondazione Cariplo - Workshop dell'Osservatorio Rinnovabili OIR di Agici prenderanno parte i maggiori operatori del settore, sarà presentato il Rapporto Annuale OIR 2024. Tra gli interventi, gli AD di Agici, Edison, Iren Energia e ERG, il presidente del GSE e il presidente esecutivo di Acea Produzione10:00 -- Conferenza stampa online di Neva Sgr, la società di venture capital del Gruppo Intesa Sanpaolo. Il Presidente Luca Remmert e il CEO e Direttore Generale Mario Costantini illustreranno i risultati ottenuti in quattro anni di attività e gli sviluppi futuri sul fronte del venture capital dedicato all'innovazione11:00 -- Palazzo Chigi - Riunione del Consiglio dei Ministri n. 9411:00 -- MIMIT, Palazzo Piacentini - Il Ministro Adolfo Urso, ha convocato una riunione di aggiornamento riguardante la realizzazione della Gigafactory di Termoli da parte di Automotive Cells Company (ACC), per chiarire le tempistiche per la riconversione dello stabilimento per la produzione di batterie per veicoli elettrici11:00 -- Palazzo Grazioli, Roma - Il ministro Lollobrigida terrà la conferenza stampa di presentazione del G7 Agricoltura e Pesca, che si svolgerà dal 26 al 28 settembre ad Ortigia, Siracusa. Verrà presentato anche il programma dell’ Expo dell’agroalimentare e dell’agroindustria, previsto sempre ad Ortigia dal 21 al 29 settembre15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema20:00 -- Roma - La Cerimonia in occasione dei 115 anni dall'istituzione dell'Acea, si svolge al Salone delle Fontane, Eur. Partecipa, tra gli altri, il Presidente Sergio Mattarella- CDA: Relazione semestrale