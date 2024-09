MPS, Cimbri smentisce interesse Unipol e ipotesi BPER

Unipol

(Teleborsa) - Il Presidente didella compagnia bologneseed anche la possibilità di una, controllata da Unipol.Il manager, parlando a margine delle regate di Luna Rosa, ha ammesso cheper gli azionisti. "Tutta la nostra storia è fatta di acquisizione di asset distressed o semi distressed", ha detto Cimbri, citando l'acquisizione di FondiariaSai ed anche l'acquisizione degli sportelli UBI e della Banca Carige, anche se per quest'ultima - ha precisato - "siamo stati pagati per prenderla"., prendere una quota e basta non ha senso. Noi non siamo finanzieri, possiamo fare qualche ticket - 10, 20, 50 milioni - ma 500 milioni li investi se hai un obiettivo strategico", ha sottolineato il numero uno di Unipol, confermando che c'è la possibilità di chiudere un aanche con l'acquisizione di una quota non superiore al 10% e senza prerogative di governance.sulla possibilità di entrare in MPM. "Con l'azionista mai una volta abbiamo parlato di prendere una quota di Monte Paschi", ha detto il presidente di Unipol, smentendo i rumors che parlano d una "possibile telefnata" da Roma,Cimbri ha poi aggiunto chedi acquisizioni o fusioni e "non sarebbe neanche nella condizione di affrontare qualsiasivoglia tipo di operazione straordinaria".