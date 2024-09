Ryanair si rafforza su Venezia e Malpensa nella stagione invernale

Ryanair

(Teleborsa) -ceo del gruppo, è intervenuto in conferenza stampa a Milano per illustrare i programmi in vista della stagione invernale, confermando che sono in corsoper rafforzare la presenza di Ryanair al Marco Polo di Venezia in vista dell’a partire dal prossimo mese di marzo. L’idea del ceo del gruppo Ryanair è di arrivare a basareSonoannunciate, con l'aggiunta di un ottavo aeromobile basato per l’inverno 2024-25 e unequivalente a 4,5 milioni di passeggeri. A, invece, gli aeromobili Ryanair basati, con cinque rotte in meno, per essere dirottati verso aeroporti come Trieste e Reggio, premiati per avere visto abolita l’addizionale municipale., passando da 183 milioni dell’anno scorso a 200, mentre, saranno calate tra il 5 e il 9% nel corrente mese di settembre, ma per avere un quadro definitivo dell’andamento bisognerà attendere il consuntivo di dicembre.Nel corso della conferenza stampa svoltasi a Milano,che, grazie all'ordine di 350 nuovi aeromobili a Boeing, Ryanairdagli attuali 200 milioni di passeggeri annui, e il 20% dei 100 milioni in più è prevista in Italia, ma la condizione perché cio avvenga è che. “Il nostro traffico in Italia potrà passare da 60 a 80 milioni di passeggeri in dieci anni se il governo italiano cancellerà la tassa municipale, a cui hanno rinunciato già, per esempio, Venezia e l’aeroporto di Abruzzo” – ha detto O’Leary.