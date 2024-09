Superbonus, Federcontribuenti: con Federbonus gestione crediti a famiglie ed "esodati"

(Teleborsa) - Distribuite su circa, lepermaturate tra novembre e dicembre sfiorano ormai la cifra di 100 miliardi, come certifica l'Enea, con un incremento nell'ultimo mese dei crediti di oltre 10 miliardi. È quanto si legge in una nota diche ha annunciato nuove iniziative per far fronte alle difficoltà che stanno incontrando famiglie e imprese. "Assistiamo ad una corsa finale che, a causa delle difficoltà a cedere il credito, sta producendo squilibri nei cassetti fiscali delle imprese che ora rischiamo di collassare sotto il peso degli asset illiquidi che si sono formati nei loro bilanci – ha aggiunto –. La nostra associazione ha varato nel luglio 2023 la. Tale strumento consente a coloro che hanno crediti relativi al superbonus di incontrare aziende o banche che possono acquistarli, considerando che le ultime normative varate dal Parlamento hanno stabilito dei paletti dopo il caos generato da un anno a questa parte".''Abbiamo riaperto la cessione dei crediti fiscali da bonus edilizi – annuncia in tal sensovicepresidente di Federcontribuenti e responsabile sviluppo– e in particolar modo il superbonus estendendolo per tutti con la piattaforma Federbonus. La grande novità è che laè oggi in grado di gestire anche i crediti non solo delle imprese ma anche delle famiglie quindi - fa presente l'esponente di Federcontribuenti - i privati possono rivolgersi alla nostra Associazione''.Ma è suiche Federcontribuenti prende in considerazione: ''esempio – spiega Zanarella – da 10.000 euro in su, sempre attraverso la piattaforma Federbonus a cui possono fare richiesta di liquidazione del proprio cassetto fiscale anche gli 'esodati' del superbonus''.