Civ Inps, da stralcio crediti buco futuro da 6,6 miliardi

(Teleborsa) - Lo Stato dovrà trovare nei prossimi annLo sottolinea il Civ dell'Inps.dei dipendenti dei contributi dovuti ma non pagati dalle aziende e in seguito stralciati attraverso tre provvedimenti introdotti tra il 2018 e il 2022. Poiché c'è per i dipendenti l'automaticità delle prestazioni questi contributi, anche se non pagati dal datore di lavoro e poi rottamati, fanno parte del loro montante contributivo."E' necessario - spiega il Civ - cle prestazioni previdenziali ai lavoratori anche a fronte di un mancato versamento della contribuzione. In particolare occorrerà tenerne conto nel momento in cui verranno determinati gli importi dei trasferimenti dal bilancio dello Stato all'Inps nelle prossime annualità".Gli 'strumentalizzatori' di professione non farebbero fatica a comprendere che hanno preso un grande abbaglio, ma evidentemente la volontà di gettare discredito su una grande operazione di giustizia voluta da Matteo Salvini e dalla Lega, come è il saldo e stralcio dei crediti inesigibili, è più forte della volontà di ammettere la verità". Lo dichiara il sottosegretario al Lavoro"Come è stato correttamente riportato dai documenti del CIV dell'INPS - aggiunge Durigon -i (l'ultimo è la legge 197/2022, governo Draghi) relativi ad operazioni su crediti che in due casi sono riferibili a somme fino a mille euro e in un caso per importi fino a cinquemila euro. Con questa operazione si fa quindi chiarezza rispetto alla reale esigibilità dei crediti e si gettano le basi per sostenere concretamente gli interventi a favore di lavoratori, famiglie e pensionati". "A chi in queste ore parla di danni ai lavoratori - prosegue Durigon - rispondiamo con i fatti. Il nostro governo ha lavorato e continuerà a".